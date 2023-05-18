Комарницкий Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1930
Сын: Комарницкий Николай Михайлович
Мать ребёнка: Комарницкая Катерина Михайловна
дом 194
Рождение ребёнка
29.10.1933
Сын: Комарницкий Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Комарницкая Катерина Михайловна
дом 255/194
Рождение ребёнка
19.11.1936
Дочь: Гусар Иванна Михайловна
Мать ребёнка: Комарницкая Катерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно