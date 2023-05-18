Комарницкий Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарницкий Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1930

Сын: Комарницкий Николай Михайлович

Мать ребёнка: Комарницкая Катерина Михайловна

Великая Сушица, Львівська область
дом 194
Рождение ребёнка
29.10.1933

Сын: Комарницкий Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Комарницкая Катерина Михайловна

Великая Сушица, Львівська область
дом 255/194
Рождение ребёнка
19.11.1936

Дочь: Гусар Иванна Михайловна

Мать ребёнка: Комарницкая Катерина Михайловна

Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарницкая Катерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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