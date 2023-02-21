Куриленко Фёдор Евфимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куриленко Евфим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1915
Сын: Куриленко Павел Федорович
Мать ребёнка: Куриленко ?
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куриленко ?
Смерть
Неизвестно