Куриленко Фёдор Евфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куриленко Фёдор Евфимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куриленко Евфим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1915

Сын: Куриленко Павел Федорович

Мать ребёнка: Куриленко ?

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куриленко ?

Смерть
Неизвестно
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