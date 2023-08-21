Горох (Прищ) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горох (Прищ) Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Горох Иван Харитонович

Отец ребёнка: Горох Харитон Кириллович

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1786 ст.

Сын: Горох Трофим Харитонович

Отец ребёнка: Горох Харитон Кириллович

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Горох Домникия Харитоновна

Отец ребёнка: Горох Харитон Кириллович

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Горох Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Горох Харитон Кириллович

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Горох Матрёна Харитоновна

Отец ребёнка: Горох Харитон Кириллович

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Горох Евдокия Харитоновна

Отец ребёнка: Горох Харитон Кириллович

Иваньков, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горох Харитон Кириллович

Смерть
Неизвестно
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