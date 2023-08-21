Горох (Прищ) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Горох Харитон Кириллович
Рождение ребёнка
23.07.1786 ст.
Отец ребёнка: Горох Харитон Кириллович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Горох Домникия Харитоновна
Отец ребёнка: Горох Харитон Кириллович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Горох Мария Харитоновна
Отец ребёнка: Горох Харитон Кириллович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Горох Матрёна Харитоновна
Отец ребёнка: Горох Харитон Кириллович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Горох Евдокия Харитоновна
Отец ребёнка: Горох Харитон Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно