Вишневский Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения03.07.1920
Дата смерти08.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1920
Отец: Задорожный Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вишневский Николай Владимирович
Мать ребёнка: Вишневская Марина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вишневский Василий Владимирович
Мать ребёнка: Вишневская Марина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.2000
г. Такома-Парк, Мэриленд, США