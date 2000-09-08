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Вишневский Владимир Александрович

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

03.07.1920

Дата смерти

08.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1920

Отец: Задорожный Сергей

Мать: Вишневская Варвара Николаевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишневский Николай Владимирович

Мать ребёнка: Вишневская Марина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишневский Василий Владимирович

Мать ребёнка: Вишневская Марина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишневская Марина Константиновна

Смерть
08.09.2000
г. Такома-Парк, Мэриленд, США
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