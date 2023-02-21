Храмов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмова Полина Викторовна
Мать ребёнка: Чураева - Храмова Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмова - Иващенко Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Чураева - Храмова Наталья Владимировна