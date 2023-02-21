Храмов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмова Полина Викторовна

Мать ребёнка: Чураева - Храмова Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чураева - Храмова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмова - Иващенко Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Чураева - Храмова Наталья Владимировна

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