Веркина (Иванова) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1894
Рождение ребёнка
20.10.1894
Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1896
Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1898
Сын: Веркин Лаврентий Емельянович
Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович
Рождение ребёнка
29.11.1900
Дочь: Варвара Емельяновна
Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1903
Дочь: Надежда Емельяновна
Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1908
Сын: Веркин Василий Емельянович
Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1910
Дочь: Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1912
Дочь: Матрона Емельяновна
Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1914
Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1916
Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1918
Дочь: Варвара Емельяновна
Отец ребёнка: Веркин Емельян Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно