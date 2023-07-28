Сухонос Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Сухонос Яков Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Сухонос София Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Синклитикия Федоровна
Мать ребёнка: Сухонос София Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Сухонос София Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1858
Сын: Сухонос Георгий Федорович
Мать ребёнка: Сухонос София Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухонос София Ивановна
Смерть
Неизвестно