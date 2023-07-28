Сухонос Федор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухонос Федор Яковлевич

Сухонос Федор Яковлевич

Место рождения

Великие Будища, Полтавська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Сухонос Яков Иванович

Мать: ?

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Сухонос София Ивановна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Синклитикия Федоровна

Мать ребёнка: Сухонос София Ивановна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Сухонос София Ивановна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.01.1858

Сын: Сухонос Георгий Федорович

Мать ребёнка: Сухонос София Ивановна

Великие Будища, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухонос София Ивановна

Смерть
Неизвестно