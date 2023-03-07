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Ковалева Ирина Владимировна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1979

Отец: Ковалев Владимир Григорьевич

Мать: Ковалева Наталья Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
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