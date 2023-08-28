Рублева (Кирсанова) Мария Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Кирсанова) Мария Иосифова

Место рождения

хутор Писаревка Елецкого уезда

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кирсанов Иосиф

Мать: не указана

хутор Писаревка Елецкого уезда
Бракосочетание
28.10.1898

Муж: Рублев Иван Алимпиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1899

Сын: Рублев Андрей Иванов

Отец ребёнка: Рублев Иван Алимпиев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.07.1901

Сын: Рублев Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Рублев Иван Алимпиев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.08.1903

Сын: Рублев Александр Иванов

Отец ребёнка: Рублев Иван Алимпиев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.03.1911

Сын: Рублев Иларион Иванов

Отец ребёнка: Рублев Иван Алимпиев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.03.1913

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Рублев Иван Алимпиев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рублева Марфа Иванова

Отец ребёнка: Рублев Иван Алимпиев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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