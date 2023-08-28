Рублева (Кирсанова) Мария Иосифова
Место рожденияхутор Писаревка Елецкого уезда
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1879
Отец: Кирсанов Иосиф
Мать: не указана
хутор Писаревка Елецкого уезда
Бракосочетание
28.10.1898
Муж: Рублев Иван Алимпиев
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1899
Сын: Рублев Андрей Иванов
Отец ребёнка: Рублев Иван Алимпиев
Рождение ребёнка
06.07.1901
Отец ребёнка: Рублев Иван Алимпиев
Рождение ребёнка
23.08.1903
Отец ребёнка: Рублев Иван Алимпиев
Рождение ребёнка
17.03.1911
Отец ребёнка: Рублев Иван Алимпиев
Рождение ребёнка
28.03.1913
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Рублев Иван Алимпиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рублева Марфа Иванова
Отец ребёнка: Рублев Иван Алимпиев
Смерть
Неизвестно