Руднева Анастасия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1921
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Руднев Василий Федорович
Рождение ребёнка
08.06.1923
Отец ребёнка: Руднев Василий Федорович
Рождение ребёнка
04.07.1924
Сын: Руднев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Руднев Василий Федорович
Рождение ребёнка
03.01.1926
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Руднев Василий Федорович
Рождение ребёнка
20.03.1927
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Руднев Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно