Руднева Анастасия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуднева Анастасия Осиповна

Руднева Анастасия Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1921

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Руднев Василий Федорович

Рождение ребёнка
08.06.1923

Сын: Руднев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Руднев Василий Федорович

Рождение ребёнка
04.07.1924

Сын: Руднев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Руднев Василий Федорович

Рождение ребёнка
03.01.1926

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Руднев Василий Федорович

Рождение ребёнка
20.03.1927

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Руднев Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Василий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close