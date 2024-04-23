Агафья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти29.03.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1880
Муж: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1882
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
29.06.1884
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
14.06.1886
Дочь: Акулина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1888
Сын: Ефрем Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Смерть
29.03.1888