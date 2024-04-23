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Агафья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

29.03.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
03.11.1880

Муж: Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
18.01.1882

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.06.1884

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1886

Дочь: Акулина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.03.1888

Сын: Ефрем Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
29.03.1888

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