Филиппова Устинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Устинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Незаконнорожденная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Филиппов Фома Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Филиппович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Филиппова Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Филиппов Василий Филиппович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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