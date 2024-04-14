Филиппова Устинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Филиппов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Филиппова Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Филиппов Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно