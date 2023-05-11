Пелишенко Семен Епифанович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти09.09.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
24.08.1881
Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1882
Сын: Пелишенко Михаил Семенович
Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1885
Сын: Пелишенко Макар Семенович
Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1886
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1888
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Гончарова Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1893
Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1895
Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.09.1908