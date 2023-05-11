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Пелишенко Семен Епифанович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1850

Дата смерти

09.09.1908

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Пелишенко Епифан Андреевич

Мать: Пелишенко Зиновия Васильевна

Рождение ребёнка
24.08.1881

Сын: Пелишенко Иван Семенович

Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1882

Сын: Пелишенко Михаил Семенович

Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1885

Сын: Пелишенко Макар Семенович

Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1886

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1888

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Гончарова Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1893

Сын: Пелишенко Яков Семенович

Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1895

Сын: Пелишенко Иван Семенович

Мать ребёнка: Пелишенко Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелишенко Феодосия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.09.1908
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