(Киричинская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киричинская) Анна Ивановна

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

26.06.1864

Дата смерти

07.11.1928

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1864

Отец: Киричинский Иван Григорьевич

Мать: Киричинская Марта Андреевна

Раздельное, Львівська область
дом 43
Бракосочетание
23.11.1885

Муж: Цихоцкий Михаил Стефанович

Раздельное, Львівська область
дом 29/43
Рождение ребёнка
05.12.1886

Сын: Цихоцкий Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Цихоцкий Михаил Стефанович

Раздельное, Львівська область
дом 43
Рождение ребёнка
18.12.1888

Сын: Цихоцкий Николай Михайлович

Отец ребёнка: Цихоцкий Михаил Стефанович

Раздельное, Львівська область
дом 43
Рождение ребёнка
23.08.1891

Дочь: Катерина Михайловна

Отец ребёнка: Цихоцкий Михаил Стефанович

Раздельное, Львівська область
дом 43
Рождение ребёнка
23.11.1892

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Цихоцкий Михаил Стефанович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цихоцкий Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Цихоцкий Михаил Стефанович

Смерть
07.11.1928
Раздельное, Львівська область
дом 43
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