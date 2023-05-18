(Киричинская) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.06.1864
Дата смерти07.11.1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1864
дом 43
Бракосочетание
23.11.1885
дом 29/43
Рождение ребёнка
05.12.1886
Сын: Цихоцкий Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Цихоцкий Михаил Стефанович
дом 43
Рождение ребёнка
18.12.1888
Сын: Цихоцкий Николай Михайлович
Отец ребёнка: Цихоцкий Михаил Стефанович
дом 43
Рождение ребёнка
23.08.1891
Дочь: Катерина Михайловна
Отец ребёнка: Цихоцкий Михаил Стефанович
дом 43
Рождение ребёнка
23.11.1892
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Цихоцкий Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цихоцкий Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Цихоцкий Михаил Стефанович
Смерть
07.11.1928
дом 43