Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1913
Дочь: Агриппина Викторовна
Отец ребёнка: Мартемьянов Виктор Федорович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мартемьянов Владислав Викторович
Отец ребёнка: Мартемьянов Виктор Федорович
Смерть
Неизвестно