Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1913

Дочь: Агриппина Викторовна

Отец ребёнка: Мартемьянов Виктор Федорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мартемьянов Владислав Викторович

Отец ребёнка: Мартемьянов Виктор Федорович

Смерть
Неизвестно
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