Чалышев Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1988
Отец: Чалышев Анатолий
Мать: Чалышева Надежда
Бракосочетание
09.10.2010
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
В разводе с 05.10.2011г. не жили с июля 2011г
Рождение ребёнка
22.02.2011
Дочь: Чалышева Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Дейнега-Должкова Юлиана Евгеньевна
Развод
05.10.2011