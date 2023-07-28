Семигукова (Семигук) Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семигукова (Семигук) Ксения Андреевна

Место рождения

Олешня, Сумська область

Дата рождения

29.08.1918

Дата смерти

30.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Олешня, Сумська область
Рождение ребёнка
28.02.1947

Дочь: Семигукова Зухра Нуром-Махомедовна

Отец ребёнка: не указан

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.07.1954

Сын: Семигуков Олег Андреевич

Отец ребёнка: Павленко Иларион Иларионович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Работа или профессия
Неизвестно
билетерша водитель гардеробщица официантка
Смерть
30.07.1991
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
г. Владивосток