Семигукова (Семигук) Ксения Андреевна
Место рождения
Дата рождения29.08.1918
Дата смерти30.07.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1947
Дочь: Семигукова Зухра Нуром-Махомедовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.07.1954
Отец ребёнка: Павленко Иларион Иларионович
Работа или профессия
Неизвестно
билетерша водитель гардеробщица официантка
Смерть
30.07.1991
г. Владивосток