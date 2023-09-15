Курятникова (Решетникова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1893
Дата смерти19.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893
Рождение ребёнка
18.08.1924
Сын: Курятников Геннадий
Отец ребёнка: Курятников Иван Семенович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Алевтина
Отец ребёнка: Курятников Иван Семенович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Старкова Алевтина
Отец ребёнка: Курятников Иван Семенович
Рождение ребёнка
03.08.1930
Сын: Курятников Виталий Иванович
Отец ребёнка: Курятников Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1986
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно