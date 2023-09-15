Курятникова (Решетникова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курятникова (Решетникова) Мария Васильевна

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Место рождения

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.01.1893

Дата смерти

19.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893

Отец: Решетников Василий Афанасьевич

Мать: Решетникова Екатерина

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.08.1924

Сын: Курятников Геннадий

Отец ребёнка: Курятников Иван Семенович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Алевтина

Отец ребёнка: Курятников Иван Семенович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Старкова Алевтина

Отец ребёнка: Курятников Иван Семенович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.08.1930

Сын: Курятников Виталий Иванович

Отец ребёнка: Курятников Иван Семенович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курятников Иван Семенович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
19.02.1986
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
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