Синцова Агафья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Синцова Агрипина Егоровна
Отец ребёнка: Синцов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Синцов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Синцова Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Синцов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Синцов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Синцова Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Синцов Егор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синцов Егор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синцов Фрол Егорович
Отец ребёнка: Синцов Егор Петрович
Смерть
Неизвестно