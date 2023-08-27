Синцова Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова Агафья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Синцова Агрипина Егоровна

Отец ребёнка: Синцов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Синцов Епимах Егорович

Отец ребёнка: Синцов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Синцова Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Синцов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Синцов Сергей Егорович

Отец ребёнка: Синцов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Синцова Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Синцов Егор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Егор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Фрол Егорович

Отец ребёнка: Синцов Егор Петрович

Смерть
Неизвестно
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