Толстов Фома
Место рожденияс. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Дата рождения03.10.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1853
Работа или профессия
Неизвестно
коренной житель государственный крестьянин
Крещение
04.10.1853
Бракосочетание
01.10.1871
Рождение ребёнка
14.11.1875
Сын: Толстов Филипп
Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)
Рождение ребёнка
18.09.1877
Сын: Толстов Дмитрий
Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)
Рождение ребёнка
24.10.1879
Сын: Толстов Косма
Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)
Рождение ребёнка
12.12.1881
Дочь: (Толстова) Анастасия
Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)
Рождение ребёнка
07.06.1884
Дочь: (Толстова) Акилина
Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)
Рождение ребёнка
02.04.1887
Сын: Толстов Иосиф
Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)
Рождение ребёнка
19.07.1888
Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)
Рождение ребёнка
16.01.1893
Сын: Толстов Тимофей
Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)
Рождение ребёнка
28.09.1895
Сын: Толстов Михаил
Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)
Смерть
Неизвестно