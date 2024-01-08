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Толстов Фома

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Место рождения

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия

Дата рождения

03.10.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1853

Отец: Толстов Феодор

Мать: Толстова (Завражнова) Ульяна (Иульяна)

Работа или профессия
Неизвестно
коренной житель государственный крестьянин
Крещение
04.10.1853
Бракосочетание
01.10.1871

Жена: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)

Рождение ребёнка
14.11.1875

Сын: Толстов Филипп

Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)

Рождение ребёнка
18.09.1877

Сын: Толстов Дмитрий

Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)

Рождение ребёнка
24.10.1879

Сын: Толстов Косма

Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)

Рождение ребёнка
12.12.1881

Дочь: (Толстова) Анастасия

Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)

Рождение ребёнка
07.06.1884

Дочь: (Толстова) Акилина

Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)

Рождение ребёнка
02.04.1887

Сын: Толстов Иосиф

Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)

Рождение ребёнка
19.07.1888

Сын: Толстов Семен (Симеон)

Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)

Рождение ребёнка
16.01.1893

Сын: Толстов Тимофей

Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)

Рождение ребёнка
28.09.1895

Сын: Толстов Михаил

Мать ребёнка: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)

Смерть
Неизвестно

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