Рубцова -- Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова -- Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Осип Осипович

Рождение ребёнка
16.08.1917

Дочь: Рубцова Варвара Осиповна

Отец ребёнка: Рубцов Осип Осипович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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