Рубцова -- Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рубцов Осип Осипович
Рождение ребёнка
16.08.1917
Дочь: Рубцова Варвара Осиповна
Отец ребёнка: Рубцов Осип Осипович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно