Голощапов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1782
Дочь: Голощапова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Багрецова Ирина Поликарповна
Рождение ребёнка
09.02.1784
Дочь: Голощапова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Багрецова Ирина Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно