Голощапов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голощапов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1782

Дочь: Голощапова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Багрецова Ирина Поликарповна

Рождение ребёнка
09.02.1784

Дочь: Голощапова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Багрецова Ирина Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрецова Ирина Поликарповна

Смерть
Неизвестно
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