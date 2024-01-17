Ковтуненко (Алексеева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтуненко (Алексеева) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтуненко Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Ковтуненко Семен Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтуненко Александр Семенович

Отец ребёнка: Ковтуненко Семен Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковтуненко Семен Анатольевич

Смерть
Неизвестно
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