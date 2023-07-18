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Степанов Юрий Викторович
Степанов Юрий Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.07.1967
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Степанова Галина Николаевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1967
Отец: не указан
Мать:
Степанова Галина Николаевна
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