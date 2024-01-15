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Аникин Онисим Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Штырова) Стефанида Евменьева

Рождение ребёнка
14.07.1855

Дочь: (Аникина) Марья Онисимова

Мать ребёнка: (Штырова) Стефанида Евменьева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.11.1861

Дочь: (Аникина) Матрона Онисимова

Мать ребёнка: (Штырова) Стефанида Евменьева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Аникин Иван Онисимов

Мать ребёнка: (Штырова) Стефанида Евменьева

Рождение ребёнка
25.09.1869

Дочь: (Аникина) Пелагея Онисимова

Мать ребёнка: (Штырова) Стефанида Евменьева

Рождение ребёнка
26.01.1873

Сын: Аникин Филипп Онисимов

Мать ребёнка: (Штырова) Стефанида Евменьева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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