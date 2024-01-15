Аникин Онисим Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1855
Дочь: (Аникина) Марья Онисимова
Мать ребёнка: (Штырова) Стефанида Евменьева
Рождение ребёнка
02.11.1861
Дочь: (Аникина) Матрона Онисимова
Мать ребёнка: (Штырова) Стефанида Евменьева
Рождение ребёнка
1864
Сын: Аникин Иван Онисимов
Мать ребёнка: (Штырова) Стефанида Евменьева
Рождение ребёнка
25.09.1869
Дочь: (Аникина) Пелагея Онисимова
Мать ребёнка: (Штырова) Стефанида Евменьева
Рождение ребёнка
26.01.1873
Мать ребёнка: (Штырова) Стефанида Евменьева
Смерть
Неизвестно