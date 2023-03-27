Михайлова (Михайлова) Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1974
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михайлов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Михайлов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Валерий Сергеевич
Отец ребёнка: Михайлов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Сергей
Смерть
1974