Михайлова (Михайлова) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Михайлова) Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Михайлов Федор Михайлович

Мать: Михайлова Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Михайлов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Михайлов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Михайлов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Сергей

Смерть
1974
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