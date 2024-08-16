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Шмакова Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1911 ст.

Сын: Шмаков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Шмаков Алексей Андреевич

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Брат-близнец Ивана
Рождение ребёнка
07.05.1911 ст.

Сын: Шмаков Иван Алексеевич (I)

Отец ребёнка: Шмаков Алексей Андреевич

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Брат-близнец Николая
Рождение ребёнка
18.11.1913 ст.

Дочь: Шмакова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Шмаков Алексей Андреевич

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1915 ст.

Сын: Шмаков Иван Алексеевич (II)

Отец ребёнка: Шмаков Алексей Андреевич

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1918

Муж: Шмаков Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
02.07.1918 ст.

Дочь: Шмакова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Шмаков Алексей Андреевич

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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