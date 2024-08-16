Шмакова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1911 ст.
Сын: Шмаков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Шмаков Алексей Андреевич
Брат-близнец Ивана
Рождение ребёнка
07.05.1911 ст.
Сын: Шмаков Иван Алексеевич (I)
Отец ребёнка: Шмаков Алексей Андреевич
Брат-близнец Николая
Рождение ребёнка
18.11.1913 ст.
Дочь: Шмакова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Шмаков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
20.09.1915 ст.
Сын: Шмаков Иван Алексеевич (II)
Отец ребёнка: Шмаков Алексей Андреевич
Бракосочетание
До 1918
Рождение ребёнка
02.07.1918 ст.
Дочь: Шмакова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Шмаков Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно