Воробьева (Наумова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Наумова) Галина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1941

Отец: Наумов Алексей Павлович

Мать: Наумова Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
01.11.1965

Дочь: Шарова Анна

Отец ребёнка: Воробьев Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
29.03.1969

Дочь: Грахова Оксана Васильевна

Отец ребёнка: Воробьев Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
29.03.1969

Дочь: Грахова Оксана Васильевна

Отец ребёнка: не указан