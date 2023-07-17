Воробьева (Наумова) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1941
Рождение ребёнка
01.11.1965
Дочь: Шарова Анна
Отец ребёнка: Воробьев Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
29.03.1969
Дочь: Грахова Оксана Васильевна
Отец ребёнка: Воробьев Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
29.03.1969
Дочь: Грахова Оксана Васильевна
Отец ребёнка: не указан