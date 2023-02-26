Михалёв Павел Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти26.10.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Михалёв Андрей
Мать: ?
Бракосочетание
10.02.1913
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1914
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Михалёва Александра Иванова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
26.10.1916
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.