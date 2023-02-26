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Михалёв Павел Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

26.10.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Михалёв Андрей

Мать: ?

Бракосочетание
10.02.1913

Жена: Михалёва Александра Иванова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1914

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Михалёва Александра Иванова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
26.10.1916
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
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