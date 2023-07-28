Трапезникова (Передвигина) Лукiя Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапезникова (Передвигина) Лукiя Иванова

Место рождения

Болгуры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Болгуры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.10.1841

Муж: Передвигин Данiил Семенов

Рождение ребёнка
02.02.1842

Дочь: Анна Данилова

Отец ребёнка: Передвигин Данiил Семенов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.08.1844

Сын: Передвигин Максим Данилов

Отец ребёнка: Передвигин Данiил Семенов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.12.1849

Дочь: Анисья Данилова

Отец ребёнка: Передвигин Данiил Семенов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Смерть
Неизвестно