Трапезникова (Передвигина) Лукiя Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1841
Рождение ребёнка
02.02.1842
Дочь: Анна Данилова
Отец ребёнка: Передвигин Данiил Семенов
Рождение ребёнка
08.08.1844
Сын: Передвигин Максим Данилов
Отец ребёнка: Передвигин Данiил Семенов
Рождение ребёнка
31.12.1849
Дочь: Анисья Данилова
Отец ребёнка: Передвигин Данiил Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Смерть
Неизвестно