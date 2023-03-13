Лопуховъ Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Лопуховъ Дементий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Оголихина Евгенья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Хрестинья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Лопуховъ Яковъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Лопуховъ Алексей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана