Лопуховъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопуховъ Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Лопуховъ Дементий

Мать ребёнка: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Оголихина Евгенья

Мать ребёнка: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Хрестинья

Мать ребёнка: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Лопуховъ Яковъ

Мать ребёнка: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лопуховъ Алексей

Мать ребёнка: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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