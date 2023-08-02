Янина Агриппина (Аграфена) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янина Агриппина (Аграфена) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дария Филлиповна

Отец ребёнка: Янин Филипп Васильевич

Темряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Янин Филипп Васильевич

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янин Федор Филиппович

Отец ребёнка: Янин Филипп Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янин Филипп Васильевич

Смерть
Неизвестно