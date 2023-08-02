Янина Агриппина (Аграфена) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дария Филлиповна
Отец ребёнка: Янин Филипп Васильевич
Темряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Янин Филипп Васильевич
Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Янин Филипп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно