Kierdej (Grzybowska) Dorota Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKierdej (Grzybowska) Dorota Anna

Kierdej (Grzybowska) Dorota Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1620

Пол

Женский

Отец

1580 г.р.

Мать

1590 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1620

Отец: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Teofil

Мать: Grzybowska Małgorzata

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close