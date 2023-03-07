Кутепова Ольга Романова
Место рождения
Дата рождения01.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1885
Отец: Романов Прокофий Петрович
Мать: Романова Ирина Филатова
Бракосочетание
30.01.1906
Рождение ребёнка
01.10.1907
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кутепов Иван Митрофанович
Село Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1909
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Кутепов Иван Митрофанович
Село Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1909
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кутепов Иван Митрофанович
Село Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно