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Кутепова Ольга Романова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1885

Отец: Романов Прокофий Петрович

Мать: Романова Ирина Филатова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Кутепов Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
01.10.1907

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кутепов Иван Митрофанович

Село Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1909

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Кутепов Иван Митрофанович

Село Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1909

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кутепов Иван Митрофанович

Село Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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