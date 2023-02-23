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Кутепов Иван Митрофанович

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Место рождения

Село Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Кутепова Ольга Романова

Рождение ребёнка
01.10.1907

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Кутепова Ольга Романова

Село Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1909

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Кутепова Ольга Романова

Село Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1909

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кутепова Ольга Романова

Село Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Военная служба
Неизвестно
325-й пехотный Царевский полк
Смерть
Неизвестно
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