Кутепов Иван Митрофанович
Место рожденияСело Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
30.01.1906
Жена: Кутепова Ольга Романова
Рождение ребёнка
01.10.1907
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Кутепова Ольга Романова
Село Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1909
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Кутепова Ольга Романова
Село Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1909
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кутепова Ольга Романова
Село Благодатное , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Военная служба
Неизвестно
325-й пехотный Царевский полк
Смерть
Неизвестно