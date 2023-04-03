Чернов (Кошелева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов (Кошелева) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Чернов Павел Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чернов Иван Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чернов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чернов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Иван Федорович

Смерть
1941
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