Чернов (Кошелева) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Чернов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Чернов Иван Иванович
Отец ребёнка: Чернов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чернов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чернов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941