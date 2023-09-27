Борисов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1886

Жена: не указана

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.05.1887

Дочь: Евстафьева Анна Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Борисов Лука Борисович

Мать ребёнка: не указана

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Борисова Александра Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Борисов Иван Борисович

Мать ребёнка: не указана

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Борисов Василий Борисович

Мать ребёнка: не указана

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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