Борисов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1886
Жена: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1887
Дочь: Евстафьева Анна Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Борисова Александра Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Борисов Василий Борисович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно