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Борисов Лука Борисович

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Место рождения

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

После 1940

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Борисов Борис

Мать: не указана

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Около 1913

Жена: Борисова Людмила

Место жительства
1934
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Первым в семье сумел переехать в Ленинград и устроиться на работу поваром, а потом заведующим столовой.
Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
После 1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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