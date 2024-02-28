Борисов Лука Борисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиПосле 1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Борисов Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1913
Жена: Борисова Людмила
Место жительства
1934
Первым в семье сумел переехать в Ленинград и устроиться на работу поваром, а потом заведующим столовой.
Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1940