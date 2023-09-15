Жоравка Тимофей Лукьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
Отец: Жоравка Лукьян Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1715
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: Жоравка Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: Жоравка Татьяна Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно