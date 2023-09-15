Жоравка Тимофей Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жоравка Тимофей Лукьянович

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1659 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1695 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: Жоравка Лукьян Иванович

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1715

Жена: Жоравка Татьяна Андреевна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Жоравка Антон Тимофеевич

Мать ребёнка: Жоравка Татьяна Андреевна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Жоравка Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Жоравка Татьяна Андреевна

Чернигов, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
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