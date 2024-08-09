Осташов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташов Павел

Мать ребёнка: (Баранова) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташов Максим

Мать ребёнка: (Баранова) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Баранова) Нина

Смерть
Неизвестно

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