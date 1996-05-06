Сулейманов Гиният Галиуллинович
Место рожденияд.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область
Дата рождения06.03.1956
Дата смерти06.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1978
Дочь: Нигматуллина (Сулейманова) Альфина Гиниятулловна
Мать ребёнка: Сулейманова (Суяргулова) Альфинур Газизовна
Рождение ребёнка
25.04.1982
Сын: Сулейманов Фуат Гиниятуллович
Мать ребёнка: Сулейманова (Суяргулова) Альфинур Газизовна
Рождение ребёнка
23.06.1985
Дочь: Сулейманова Айгуль Гиниятулловна
Мать ребёнка: Сулейманова (Суяргулова) Альфинур Газизовна
Смерть
06.05.1996