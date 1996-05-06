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Сулейманов Гиният Галиуллинович

Место рождения

д.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область

Дата рождения

06.03.1956

Дата смерти

06.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1956

Отец: Сулейманов Галиулла Гатауллович

Мать: Сулейманова (Гузаирова) Марзия Шайхисламовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулейманова (Суяргулова) Альфинур Газизовна

Рождение ребёнка
20.11.1978

Дочь: Нигматуллина (Сулейманова) Альфина Гиниятулловна

Мать ребёнка: Сулейманова (Суяргулова) Альфинур Газизовна

Рождение ребёнка
25.04.1982

Сын: Сулейманов Фуат Гиниятуллович

Мать ребёнка: Сулейманова (Суяргулова) Альфинур Газизовна

Рождение ребёнка
23.06.1985

Дочь: Сулейманова Айгуль Гиниятулловна

Мать ребёнка: Сулейманова (Суяргулова) Альфинур Газизовна

Смерть
06.05.1996

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