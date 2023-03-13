Суплотовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Суплотовъ Иванъ
Бракосочетание
14.10.1902
Жена: Суплотова Прасковья
Рождение ребёнка
25.08.1903
Сын: Суплотовъ Александръ
Мать ребёнка: Суплотова Прасковья
Рождение ребёнка
21.04.1905
Сын: Суплотовъ Георгий
Мать ребёнка: Суплотова Прасковья
Рождение ребёнка
20.11.1907
Сын: Суплотовъ Андрей
Мать ребёнка: Суплотова Прасковья
Рождение ребёнка
04.04.1910
Сын: Суплотовъ Василий
Мать ребёнка: Суплотова Прасковья
Рождение ребёнка
05.12.1912
Сын: Суплотовъ Николай
Мать ребёнка: Суплотова Прасковья
Рождение ребёнка
14.01.1915
Сын: Суплотовъ Петръ
Мать ребёнка: Суплотова Прасковья