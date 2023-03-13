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Суплотовъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Суплотовъ Иванъ

Мать: Суплотова Минодора (Макрина)

Бракосочетание
14.10.1902

Жена: Суплотова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1903

Сын: Суплотовъ Александръ

Мать ребёнка: Суплотова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1905

Сын: Суплотовъ Георгий

Мать ребёнка: Суплотова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1907

Сын: Суплотовъ Андрей

Мать ребёнка: Суплотова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1910

Сын: Суплотовъ Василий

Мать ребёнка: Суплотова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1912

Сын: Суплотовъ Николай

Мать ребёнка: Суплотова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1915

Сын: Суплотовъ Петръ

Мать ребёнка: Суплотова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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