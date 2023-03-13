Суплотова (Серкова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суплотова (Серкова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Серковъ Василий

Мать: Серкова Марфа

Бракосочетание
14.10.1902

Муж: Суплотовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1903

Сын: Суплотовъ Александръ

Отец ребёнка: Суплотовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1905

Сын: Суплотовъ Георгий

Отец ребёнка: Суплотовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1907

Сын: Суплотовъ Андрей

Отец ребёнка: Суплотовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1910

Сын: Суплотовъ Василий

Отец ребёнка: Суплотовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1912

Сын: Суплотовъ Николай

Отец ребёнка: Суплотовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1915

Сын: Суплотовъ Петръ

Отец ребёнка: Суплотовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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