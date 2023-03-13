Суплотова (Серкова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Серковъ Василий
Мать: Серкова Марфа
Бракосочетание
14.10.1902
Муж: Суплотовъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.08.1903
Сын: Суплотовъ Александръ
Отец ребёнка: Суплотовъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.04.1905
Сын: Суплотовъ Георгий
Отец ребёнка: Суплотовъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.11.1907
Сын: Суплотовъ Андрей
Отец ребёнка: Суплотовъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.04.1910
Сын: Суплотовъ Василий
Отец ребёнка: Суплотовъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.12.1912
Сын: Суплотовъ Николай
Отец ребёнка: Суплотовъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.01.1915
Сын: Суплотовъ Петръ
Отец ребёнка: Суплотовъ Иванъ