Скляр (Балюра) Евдокия Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скляр (Балюра) Евдокия Гордеевна

Место рождения

Хмелев, Сумська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Скляр Никита Иванович

Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович

Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Скляр Иван Иванович

Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
20.02.1903

Дочь: Дыбченко С 16.01.1905г Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович

Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
16.10.1905

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович

Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
28.07.1908

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович

Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович

Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
19.04.1911

Сын: Скляр Федор Иванович

Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович

Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
27.07.1912

Сын: Скляр Василий Иванович

Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович

Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
18.09.1915

Сын: Скляр Иван Иванович

Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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