Скляр (Балюра) Евдокия Гордеевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович
Бракосочетание
28.01.1901
Муж: Скляр Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1903
Дочь: Дыбченко С 16.01.1905г Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1905
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1908
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1911
Сын: Скляр Федор Иванович
Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1912
Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1915
Сын: Скляр Иван Иванович
Отец ребёнка: Скляр Иван Иванович
Смерть
Неизвестно