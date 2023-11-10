Скляр Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Скляр Иван Дмитриевич
Мать: Скляр Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Скляр Евдокия Гордеевна
Бракосочетание
28.01.1901
Жена: Скляр Евдокия Гордеевна
Рождение ребёнка
20.02.1903
Дочь: Дыбченко С 16.01.1905г Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Скляр Евдокия Гордеевна
Рождение ребёнка
16.10.1905
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Скляр Евдокия Гордеевна
Рождение ребёнка
28.07.1908
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Скляр Евдокия Гордеевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Скляр Евдокия Гордеевна
Рождение ребёнка
19.04.1911
Сын: Скляр Федор Иванович
Мать ребёнка: Скляр Евдокия Гордеевна
Рождение ребёнка
27.07.1912
Мать ребёнка: Скляр Евдокия Гордеевна
Рождение ребёнка
18.09.1915
Сын: Скляр Иван Иванович
Мать ребёнка: Скляр Евдокия Гордеевна
Смерть
Неизвестно