Мокинъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокинъ Григорий

Место рождения

Александровка

Дата рождения

13.09.1890

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1890

Отец: Мокинъ Яковъ

Мать: Мокина Анна

Александровка
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