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Мокинъ Григорий
Мокинъ Григорий
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
13.09.1890
Пол
Мужской
Отец
Мокинъ Яковъ
1867 г.р.
Мать
Мокина (Орлова) Анна
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1890
Отец:
Мокинъ Яковъ
Мать:
Мокина Анна
Александровка
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