Славутский Юлий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти02.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1953
Дочь: Солнцева Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Славутская Регина Николаевна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Моисеева Татьяна Юльевна
Мать ребёнка: Славутская Регина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Славутский Михаил Юльевич
Мать ребёнка: Славутская Регина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-хирург. Доцент кафедры госпитальной хирургии педфака Саратовского медицинского института
Смерть
02.12.2002