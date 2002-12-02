Славутский Юлий Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлавутский Юлий Моисеевич

Славутский Юлий Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

02.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1953

Дочь: Солнцева Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Славутская Регина Николаевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Моисеева Татьяна Юльевна

Мать ребёнка: Славутская Регина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славутский Михаил Юльевич

Мать ребёнка: Славутская Регина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач-хирург. Доцент кафедры госпитальной хирургии педфака Саратовского медицинского института
Смерть
02.12.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close