Вербанова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Ильев Павел Семенович

Отец ребёнка: Вербанов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильев Иван Семенович

Отец ребёнка: Вербанов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильева Александра Семеновна

Отец ребёнка: Вербанов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильева Мария Семеновна

Отец ребёнка: Вербанов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильев Михаил Семенович

Отец ребёнка: Вербанов Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербанов Семен Иванович

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