Вербанова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Вербанов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильев Иван Семенович
Отец ребёнка: Вербанов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильева Александра Семеновна
Отец ребёнка: Вербанов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильева Мария Семеновна
Отец ребёнка: Вербанов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вербанов Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно