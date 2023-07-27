Винник ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винник ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винник Владимир Петрович

Мать: ?