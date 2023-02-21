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Гладков Семен Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1839

Отец: Гладков Федот Федоров

Мать: Гладкова Анна Ефимова

Крещение
31.01.1839
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 6. Родители: мастеровой Федот Федоров Гладков и законная жена его Анна Ефимова. Воспhиемники:Мастеровой Михаил Ефимов Юбушников и мастерового Сергея Савватиева Каменева жена Татьяна Федорова/
Рождение ребёнка
02.03.1870

Дочь: Федосья Семеновна

Мать ребёнка: Гладкова Анна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладкова Анна Михайлова

Смерть
Неизвестно
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