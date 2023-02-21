Гладков Семен Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1839
Отец: Гладков Федот Федоров
Мать: Гладкова Анна Ефимова
Крещение
31.01.1839
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 6. Родители: мастеровой Федот Федоров Гладков и законная жена его Анна Ефимова. Воспhиемники:Мастеровой Михаил Ефимов Юбушников и мастерового Сергея Савватиева Каменева жена Татьяна Федорова/
Рождение ребёнка
02.03.1870
Дочь: Федосья Семеновна
Мать ребёнка: Гладкова Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладкова Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно